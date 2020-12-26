شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل النصر وضمك يبقيهما في القاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

واصل النصر نزيف النقاط في الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله مع ضيفه ضمك 2-2 على ملعب «مرسول بارك» الذي احتضن المباراة الأولى، بعدما أصبح مسرحاً لمباريات «العالمي».

وأحبطت النتيجة جماهير أصفر الرياض، خاصة أنها جاءت بسيناريو غريب، بعد تقدم النصر مرتين عن طريق البرازيلي بيتروس في الدقيقتين 10 و45+3، لكن زميله ومواطنه مايكون لم يكن في يومه السعيد، فتسبب في هدف ضمك الأول الذي سجله الأرجنتيني فيتور في الدقيقة 36، قبل أن يعود في الدقيقة 48 ويرتكب كارثة بتسجيل هدف التعادل الثاني لضمك في مرماه.

وأبقت النتيجة الشراكة بين الفريقين بثماني نقاط في مؤخرة الترتيب، بيد أنها تعتبر إيجابية بالنسبة للفريق الجنوبي ومحبطة جداً لفريق العاصمة الذي أمضى 10 جولات غير قادر فيها على استعادة توهجه.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، تمكن الأخير من استعادة نغمة الفوز بعد تغلبه على الباطن 3-1 ليرفع الأول رصيده إلى 18 نقطة محتفظاً بالمركز الثالث، وتلقى الباطن خسارته الثانية توالياً، وبقي على 11 نقطة.

يدين الشباب بعودته للانتصارات للبرتغالي فابيو مارتينيز الذي افتتح باب التسجيل برأسية في الدقيقة 18، بالإضافة لنواف العابد وكريستيان جوانكا، بعدما سجلا الهدفين الثاني والثالث، وسجل للضيوف الهداف الأنجولي فابيو ابرو «71».