شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد توازنه على حساب الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

استعاد النصر توازنه سريعاً بفوز مستحق على مضيفه الظفرة 2-صفر، على ملعب حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في ختام الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي.

وكان النصر خسر في الجولة الماضية أمام العين، لكنه عوض أمام الظفرة ليرفع رصيده في المركز الثالث إلى 23 نقطة، وتوقف رصيد «الفارس» عند 15 نقطة.

وكان «العميد» الطرف الأفضل على مدار الشوطين، وافتتح التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق البرتغالي توزي وأضاف الثاني محمد سيف «بالخطأ» في مرماه عند الدقيقة 58.

جاءت بداية المباراة هجومية من الجانبين، وكان التهديد الأول لصالح الظفرة عن طريق المرتدات عبر الأردني ياسين البخيت، الذي هرب بالكرة، وسدد كرة مرت بجوار القائم، ورد النصر سريعاً بمحاولة من ريان مينديز ومرت الكرة أعلى العارضة، وبعد ذلك ضغط الضيوف على الجهة اليمنى بانطلاقات الخطير مينديز، وحاول الظفرة عن طريق رشوفيل.

وسجل النصر هدف التقدم في الدقيقة 16 بواسطة البرتغالي توزي من ركلة ثابتة، حيث أرسل الكرة لتسكن الشباك، وواصل «العميد» الضغط، وسجل هدفاً عن طريق المدافع ليما ألغي للتسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو، كما وقف القائم أمام البرازيلي ليما في الدقيقة 36.

وانطلق الشوط الثاني، وبحث لاعبو الظفرة عن العودة وأضاع الهولندي رشوفيل هدف التعادل من الكرة التي جهزها له البرازيلي دينلسون، قبل أن يضيف النصر الثاني بنيران صديقة عن طريق المدافع البديل محمد سيف (58)، وصد القائم الهدف الثالث للنصر من الكرة التي غمزها تيجالي بقدمه.