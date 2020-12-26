شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعود لنحو ألفي عام بمطعم أثري في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

اكتشف علماء الآثار في بومبي، المدينة الإيطالية الأثرية المدفونة في ثوران بركاني وقع عام 79 بعد الميلاد، متجراً لبيع الأطعمة والمشروبات الساخنة للمارة.

وعُرف المتجر باسم (ترموبوليام)، وهو مصطلح لاتيني يشير إلى مكان إعداد المشروبات الساخنة، وجرى كشفه، السبت، في متنزه بومبي الأثري الذي لم يفتح للجمهور بعد.

وعثر العلماء، على آثار تعود لما يقرب من 2000 عام، لطعام في بعض الجرار العميقة التي تحتوي على طعام ساخن.

وقال ماسيمو أوسانا مدير متنزه بومبي الأثري: «هذا اكتشاف استثنائي، إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها مكاناً كاملاً لإعداد الأطعمة والمشروبات الساخنة».

وعثر العلماء أيضاً على وعاء شراب برونزي مزخرف، يُعرف باسم باتيرا، وأوان خزفية تستخدم لطهي الحساء وقوارير النبيذ وغيرها.

وكانت بومبي الواقعة على بعد 23 كيلومتراً جنوب شرق نابولي موطناً لحوالي 13 ألفاً من السكان حين دُفنت تحت أطنان من الحمم والرماد الناجم عن انفجار بركاني بقوة يماثل عدة قنابل نووية.

إلى ذلك، قالت فاليريا أموريتي عالمة الأنثروبولوجيا بالموقع: «تظهر تحليلاتنا الأولية أن الأشكال والأرقام المرسومة على واجهة المنضدة تمثل، جزئياً على الأقل، الطعام والشراب الذي تم بيعه هناك».

وأوضحت أن العلماء عثروا على آثار لحم الخنزير وأسماك وقواقع ولحم البقر في الحاويات، ووصفت الاكتشاف بأنه «شهادة على التنوع الكبير في المنتجات الحيوانية المستخدمة في تحضير الأطباق».

ونظراً لاعتبارها نموذجاً فريداً يوثق أنماط الحياة اليونانية الرومانية، تعد بومبي أحد أشهر المقاصد السياحية في إيطاليا وتدرجها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) كأحد مواقع التراث العالمي.

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