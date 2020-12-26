شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يعود بنقطة ثمينة من العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

عاد اتحاد كلباء بنقطة ثمينة من استاد هزاع بن زايد بعد تعادله مع العين بنتيجة 1-1 ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي، ليبعد«الزعيم» عن صدارة الشارقة بفارق 7 نقاط.

ورفع العين الخامس رصيده إلى 19 نقطة، وكلباء السابع إلى 18 نقطة.

افتتح العين التسجيل ويلسون ادورادو في الدقيقة 18، وأدرك كلباء التعادل عبر الياباني شيوتاني في الدقيقة 69.

المباراة جاءت فوق الوسط وكانت متكافئة في معظم فتراتها ولم يشهد الشوط الأول فرصاً حقيقية من الجانبين وربما الهدف الذي سجله لاعب العين إدوارود هو الحسنة الوحيدة في الشوط، فيما ارتفع الأداء في الشوط الثاني خصوصاً من فريق اتحاد كلباء الذي فرض سيطرته على مجريات الشوط وترجم أفضليته بإحراز هدف التعادل عن طريق شيوتاني الذي كان يحاول إبعاد كرة البديل أحمد جشك والذي سبب إزعاجاً لدفاع العين بسبب سرعته.

قدم اتحاد كلباء الضيف شوطاً مميزاً ومارس ضغطاً عالياً على لاعبي العين وحرمهم من التحرك بسهولة وبعدها قاد العين أول هجمة منظمة أثمرت عن تسجيل هدف التقدم العيناوي عن طريق الانجولي ويلسون ادواردو الذي استفاد من عرضية سالم عبد الله وغمزها يحيي نادر ومرت أمام المدافعين وتابعها ادواردو ووضعها في الشباك لينتهي الشوط بهذا الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني سيطر كلباء على مجريات اللعب وهاجم بضراوة لإدراك التعادل ونجح في ذلك بعدما وضع البديل أحمد جشك الكرة في الشباك لحظة خروج الحارس خالد عيسى حاول المدافع الياباني شيوتاني أن يبعدها من على خط المرمى إلا أنها اصطدمت بالقائم ثم به ودخلت الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة لرغبة الطرفين في إحراز هدف الفوز إلا ان الصافرة كانت أسرع لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.