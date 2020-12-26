انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، اليوم السبت، جثة طالب غرق في نهر النيل، دائرة مركز شرطة أخميم. تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة أخميم بالواقعة. تبين من التحريات الأولية غرق "محمد. ع"15 عامًا طالب ويقيم بندر أخميم، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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