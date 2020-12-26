"ضحية كورونا".. وفاة رئيس تمريض وحدة صحية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفيت رئيسة تمريض إحدى وحدات طب الأسرة، تابعة لإدارة فوه الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن "مريم.ع.أ"، رئيسة تمريض وحدة طب الأسرة بقرية السالمية، التابعة لإدارة فوه الصحية، توفيت أثناء تلقيها العلاج إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر إن رئيسة التمريض المتوفاة شعرت بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وبإجراء التحاليل المعملية الخاصة بالمشتبه في إصابتهم بالفيروس، تبين إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج.