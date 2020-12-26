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توفى بـ"كورونا".. سكرتير الإعلاميين ينعى "سيد شحاتة" كبير مخرجي القناة السادسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):


نعى الإعلامى محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين، الإعلامي الدكتور سيد شحاتة كبير المخرجين بالقناة السادسة، الذي توفى أمس إثر إصابته بفيروس .

وقال سكرتير عام نقابة الإعلاميين: "الزميل الدكتور سيد شحاتة كان رمزًا للاحترام والإخلاص في عمله، وأثرى الإعلام الرياضي طوال مشواره المهني. خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ولأصدقائه ومحبيه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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