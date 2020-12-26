محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نعى الإعلامى محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين، الإعلامي الدكتور سيد شحاتة كبير المخرجين بالقناة السادسة، الذي توفى أمس إثر إصابته بفيروس كورونا.
وقال سكرتير عام نقابة الإعلاميين: "الزميل الدكتور سيد شحاتة كان رمزًا للاحترام والإخلاص في عمله، وأثرى الإعلام الرياضي طوال مشواره المهني. خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ولأصدقائه ومحبيه".
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كانت هذه تفاصيل خبر توفى بـ"كورونا".. سكرتير الإعلاميين ينعى "سيد شحاتة" كبير مخرجي القناة السادسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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