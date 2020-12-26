الجزائر تُسجل 416 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم السبت تسجيل 416 حالة إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة في يوم واحد.



وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 97 ألفا و857 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2722 حالة وفاة.



وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 65 ألفا و565 حالة، بعد شفاء

361 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 42 مريضا بالعناية المركزة.



وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.



يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن

الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب فيروس كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.