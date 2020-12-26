إيطاليا تُسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 261 حالة وفاة و10 آلاف و285 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
التراكمي للإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة إلى مليونيّ و38 ألفا و759 حالة، بينهم 580 ألفا و941 حالة لا تزال إيجابية، بينما تعافى مليون و386 ألفا و198 شخصا من إصابتهم بالفيروس.
ووفقًا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات وزارة الصحة، فقد ارتفعت بذلك الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 71 ألفا و620 حالة، فيما ارتفع العدد
ورغم انخفاض أعداد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير بشكل ملحوظ عن الأعداد المسجلة بالأمس، لكن
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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