الجزائر ترصد تراجعاً في إصابات ووفيات «كورونا»

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم السبت، تراجعاً طفيفا في الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأحصت الوزارة 416 إصابة جديدة بمرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتراجع 18 حالة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصل مجموع الإصابات إلى 97 ألفاً و857.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا عن رصد 6 وفيات جديدة بانخفاض 5 حالات عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2722.

وأشار فورار، خلال الإحاطة الصحفية اليومية حول مستجدات الوباء، إلى تماثل 361 مريضاً للشفاء، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 65 ألفاً و505. فيما يوجد 36 مصاباً في وحدات العناية المركزة.

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