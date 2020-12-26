اليابان تمنع دخول جميع الأجانب حتى نهاية يناير بسبب كورونا

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ذكرت تقارير صحيفة، اليوم السبت، أن اليابان قررت حظر دخول جميع الوافدين الأجانب بدءاً من 28 ديسمبر الجاري وحتى نهاية يناير 2021.

يأتي القرار بعد تأكد إصابة سبعة أشخاص قادمين من بريطانيا بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد وتسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بالفيروس اليوم السبت.

وذكرت شبكة "نيبون تي في" التلفزيونية، اليوم السبت، أن اليابانيين وغير اليابانيين، الذين يعيشون في البلاد ويقومون برحلات عمل إلى الخارج، سوف يخضعون لفترة عزل ذاتي تستمر 14 يوما، مضيفة أنهم حاليا مستثنون.

يأتي قرار حظر دخول الأجانب إلى اليابان بعد أن تأكدت، اليوم السبت، إصابة شخصين آخرين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن المصابين الاثنين هما طيار كان قد أقام في بريطانيا والشخص الآخر هو أحد أفراد أسرته ويتلقيان العلاج في مستشفى بطوكيو.

وتحدثت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في بريطانيا.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الجمعة، إن خمسة أشخاص دخلوا حجرا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة بين 18 و21 ديسمبر.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن رجلا في الستينيات من عمره شعر بالتعب بينما لم تظهر على الأربعة الآخرين أعراض.

وصل الأشخاص الخمسة قبل أن تبدأ اليابان يوم الخميس في فرض حظر مؤقت على الزوار الأجانب من بريطانيا.

كما يأتي قرار منع الأجانب بعد أن سجلت اليابان رقما قياسيا وطنيا بلغ أكثر من 3870 حالة جديدة ليمثل أعلى زيادة يومية لليوم الرابع على التوالي. وارتفعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو وسجلت رقما قياسيا بلغ 949 إصابة مع اقتراب عطلة رأس السنة التي عادة ما تشهد سفر سكان العاصمة إلى الأقاليم للقاء عوائلهم.

