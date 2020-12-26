المجر تطلق حملة التطعيم الشاملة ضد فيروس كورونا

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أطلقت المجر، اليوم السبت، حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح "فايزر-بيونتك" للوقاية من مرض كوفيد-19.

وانطلقت الحملة، التي تستهدف في المرحة الأولى العاملين في مجال الرعاية الصحية، قبل يوم من بدء التطعيم في معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إم.تي.آي) أن المجر تسلمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، صباح اليوم السبت، وأن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصا. وشحنت اللقاحات إلى العاصمة بودابست برفقة الشرطة.

وقال متحدث باسم الحكومة، في رد على أسئلة "بدأنا التطعيمات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية طبقا لخطة وُضعت في وقت سابق".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الدفعة الأولى من اللقاحات في طريقها إلى المركز الرئيسي لمكافحة كوفيد-19 في بودابست وستصل بعد ظهر اليوم جرعات إلى مستشفى رئيسي آخر في العاصمة أيضا.

وأصبحت بريطانيا هذا الشهر أول دولة في العالم تعتمد اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

وسجلت المجر، حتى اليوم السبت، 315362 إصابة بفيروس كورونا و8951 وفاة. ولا يزال هناك أكثر من ستة آلاف مصاب بالمرض يخضعون للعلاج في المستشفيات.