الكويت تضبط ثلاثة متطرفين بحوزتهم أسلحة وذخائر

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.

والأشخاص هم اثنان أعمارهما 15 سنة و16 سنة وشخص ثالث بالغ.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، في بيان صحفي حول الحادثة بثته وكالة الأنباء الكويتية، أنه في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة وبعد البحث والتحري عن الخارجين عن القانون، ضبط أحد المتهمين وأقر بأنه تعرف على شخص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي وحصلت بينهم مناقشات وحوارات تبين خلالها أنهم يحملون نفس الفكر المتطرف.

وأضافت الإدارة أنه، بعد إجراء المزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم ضبط شخصين آخرين أحدهما حدث يحملان نفس الفكر المتطرف. وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم تفتيش منزلهما وعثر على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه، بمواجهتهما بما نسب إليهما، أقرا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر حيث أحيل المتهمون والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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