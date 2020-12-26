مصر.. وفاة وإصابة 12 شخصاً في حريق بمستشفى شمال القاهرة

سيف اليزيد - شب حريق في مستشفى حكومي بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

ودفعت السلطات المعنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، حيث تم إجلاء عدد من المرضى، إلا انه توفى 7 أشخاص نتيجة الاختناق وأصيب 5 آخرون.

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