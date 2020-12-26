تراجع إصابات ووفيات كورونا في إيران

سيف اليزيد - أدى إغلاق لمدة شهر في إيران إلى تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ومنذ الإغلاق واسع النطاق في نهاية نوفمبر الماضي، تراجعت الوفيات اليومية من أكثر من 480 إلى 130 وأن الإصابات الجديدة تراجعت من 14 ألفا إلى ستة آلاف.

وكان هناك أكثر من 54 ألف وفاة وأكثر من مليون إصابة في إيران منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا في أواخر فبراير.

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