اليابان تغلق حدودها بسبب السلالة الجديدة لكورونا

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كورونا اليابان
أعلنت حكومة اليابان، اليوم السبت، عن إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب، اعتبارا من 28 ديسمبر وإلى 21 يناير المقبل، تحسبا من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا في أراضيها.
وأمس الجمعة، قال وزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامورا، إن خمسة مواطنين يابانيين عادوا من بريطانيا تم الكشف عن إصابتهم بالسلالة الجديدة من كورونا وجرى وضعهم في الحجر الصحي.
ومنذ اكتشاف السلالة الجديدة في بريطانيا، في سبتمبر الماضي، وحتى الآن جرى رصد حوالي ألف إصابة بها في أراضي المملكة، بالإضافة إلى رصد حالات مماثلة في سويسرا وهولندا والدنمارك وأستراليا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني الخاص بدراسة الفيروسات المسببة لأمراض الأجهزة التنفسية أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتشار العالية.
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