روحاني: أمريكا “تختلق العقبات” لمنع إيران من شراء لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 6:32 مساءً

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، إنّ الولايات المتحدة “تختلق العقبات” لمنعها من ذلك.

وأكد روحاني خلال ترأسه اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم السبت، أن إيران تسعى لصنع اللقاح المضاد لفيروس كورونا وكذلك شرائه من الخارج، مشيرا إلى أن أمريكا “تختلق العقبات وترهن شراء اللقاح بموافقة أوفاك”.

وتابع روحاني أنّ إيران وفّرت المال اللازم لشراء اللقاح “من بنك ما” (لم يكشف عن اسمه) عن طريق آلية “كوفاكس”، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاح كورونا من قبل دول العالم، وتخطط لتوزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا بحلول 2021.

لكنّ الولايات المتحدة، وفق روحاني، رهنت شراء اللقاح بمصادقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة (أوفاك)، وتابع “إنهم يقومون بتخويف الآخرين ومنظّمة الصحة العالمية بمثل هذه الأساليب. لقد قمنا بتوفير المال اللازم (لشراء اللقاح) ووافقت الدولة ذات الصلة على نقل المال، كما أنّ ’أوفاك’ وافق على العملية، إلّا أنّهم قالوا يجب أن يمر المال أولا عبر البنك الأميركي”.

ووجه الرئيس روحاني كلامه للإدارة الأمريكية قائلا: “كيف يمكن الثقة بكم وأنتم معروفون بالسرقة إذ تترصدون العثور على مال يعود لنا للاستحواذ عليه”.

ونوه روحاني لطبيعة العقبات الأمريكية التي تمنع شراء اللقاح، مبينا أن بلاده وفرت المال لشراء اللقاح، إلا أن آلية “كوفاكس”، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاح كورونا من قبل دول العالم، يجب أن يسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية “أوفاك” باستخدامها، في ظل وجود العقوبات الأمريكية على إيران.

واعتبر روحاني أن أمريكا تقوم “بتخويف” المنظمات الدولية من خلال اتباع هذه الطريقة، وقال: “أوفاك وافق على العملية إلا أنهم قالوا يجب أن يمر المال أولا عبر البنك الأمريكي.