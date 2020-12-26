سلالة كورونا المتحوّرة تصل إلى إسبانيا

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كورونا اسبانيا
تشكل السلالة المتحورة من فيروس كورونا رعبا لجميع دول العالم لا سيما أنها سريعة الانتشار، ما قد يعيد الدول إلى نقطة الصفر بعد الأمل الذي بثته اللقاحات المضادة للفيروس، والتي استطاعت إثبات فعاليتها بنسب مرتفعة.
وإضافة إلى السويد، أعلنت سلطات منطقة مدريد تسجيل أربع إصابات بسلالة فيروس كورونا المستجد المتحوّرة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا وهي الأولى التي يتم اكتشافها في إسبانيا.
وأوضح المسؤول الثاني في سلطات المنطقة الصحية أنتونيو زاباتيرو للصحافيين أن الحالات الأربع جميعها اكتشفت لدى أشخاص وصلوا مؤخرا من المملكة المتحدة.
وكانت إسبانيا من بين أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالوباء إذ أصيب على أراضيها أكثر من 1,8 مليون شخص توفي 50 ألفا منهم، وفق أرقام وزارة الصحة.
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