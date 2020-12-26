ما هو لغز انفجار مدينة ناشفيل وهل كان عملاً إرهابياً؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 6:01 مساءً

شغل الانفجار الذي وقع في مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية العالم، والذي أدى لإصابة 3 أشخاص وضعهم مستقر في المستشفى، وكذلك تضرر عشرات المباني في قلب عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة.

وعثرت السلطات الأميركية، الجمعة، على أشلاء بشرية في موقع انفجار الشاحنة بمدينة ناشفيل، ما يرجح وقوع قتلى في الانفجار.

وفي مؤتمر صحافي قال عمدة ناشفيل جون كوبر إن القنبلة التي انفجرت زرعت في الشاحنة عن عمد، معلناً حظر تجول في الفترة المسائية في ناشفيل لغاية يوم الأحد.

وحث جون كوبر المواطنين على البقاء بعيدا عن منطقة وسط المدينة، في وقت بدأت به الشرطة والسلطات الاتحادية التحقيق.

وفي نفس المؤتمر أوضح رئيس شرطة ناشفيل أننا بصدد بحث كل الفرضيات لمعرفة أسباب الانفجار، مؤكدا العثور على أشلاء في الموقع، وتابع: “نتحقق فيما إذا كانت أشلاء بشرية”.

وانفجر المنزل المتنقل، الذي كان متوقفا في أحد شوارع وسط أكبر مدن ولاية تينيسي، فجر الجمعة بعد لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة وملاحظتها للمنزل المتنقل وسماع رسالة آلية صادرة منه تحذر من وجود قنبلة.

وقالت الشرطة إنها لم تعرف بعد ما إذا كان هناك أحد داخل المنزل المتنقل عندما انفجر، كما نشرت صورة للعربة في أحد شوارع ناشفيل.

ولم تقدم الشرطة أي دافع محتمل ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الرغم من أن مسؤولي شرطة ناشفيل وصفوا الانفجار بأنه “عمل متعمد” وتعهدوا بتحديد مصدره.

وأشار دون آرون، المتحدث باسم شرطة ناشفيل إلى أن الانفجار الذي شعر به سكان على بعد 9 بنايات أطاح شرطيا، وتسبب له في فقدان للسمع يرجى أن يكون مؤقتا، وأشار إلى أن السكان أبلغوا عن رؤية عدد من المركبات التي اشتعلت فيها النيران وسط الحطام.

من جهته، قال النائب السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) آندرو مكابي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية، إن انفجاراً بهذا الحجم “سيتم التحقيق فيه على أنه عمل إرهابي محتمل”.