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رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في السويد

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كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 5:25 مساءً

كورونا في السويد

في السويد

أثبتت الفحوص إصابة مسافر قادم من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ارتبط ظهورها هناك بسرعة الانتشار، وذلك بحسب وكالة الصحة السويدية.

وأكدت أنه تم عزل المسافر ولم يتم رصد حالات إصابة أخرى بهذه السلالة حتى الآن.

ويقيم المسافر، الذي لم يجر الإفصاح عن اسمه، في سورملاند بجنوب ستوكهولم، وفقا لطبيبة مكافحة العدوى في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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