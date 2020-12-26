رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في السويد

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 5:25 مساءً
كورونا في السويد
أثبتت الفحوص إصابة مسافر قادم من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ارتبط ظهورها هناك بسرعة الانتشار، وذلك بحسب وكالة الصحة السويدية.
وأكدت أنه تم عزل المسافر ولم يتم رصد حالات إصابة أخرى بهذه السلالة حتى الآن.
ويقيم المسافر، الذي لم يجر الإفصاح عن اسمه، في سورملاند بجنوب ستوكهولم، وفقا لطبيبة مكافحة العدوى في المنطقة.
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