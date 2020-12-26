رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في السويد

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 5:25 مساءً

أثبتت الفحوص إصابة مسافر قادم من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ارتبط ظهورها هناك بسرعة الانتشار، وذلك بحسب وكالة الصحة السويدية.

وأكدت أنه تم عزل المسافر ولم يتم رصد حالات إصابة أخرى بهذه السلالة حتى الآن.

ويقيم المسافر، الذي لم يجر الإفصاح عن اسمه، في سورملاند بجنوب ستوكهولم، وفقا لطبيبة مكافحة العدوى في المنطقة.