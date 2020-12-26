اللجنة المركزية للتأديب “تصدر” عقوباتها في حق أندية البطولة الاحترافية

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت مجموعة من القرارات في حق فرق ولاعبي البطولة الاحترافية بقسيميها الأول والثاني.

وقضت اللجنة بتوقيف جمال الشماخ، لاعب فريق حسنية أكادير لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 53- 2 من مدونة التأديب، فضلا عن توقيف أنس الأصباحي، لاعب فريق اتحاد طنجة لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب التطواني وذلك بناء على المادة 53- 2 من مدونة التأديب.

وغرمت اللجنة ذاتها فريق المغرب الفاسي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب، علاوة علی تغريم فريق سريع واد زم مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

وبالنسبة للبطولة الإحترافية 2 INWI، قضت اللجنة بتوقيف المهدي حيبان، لاعب فريق الاتحاد الزموري للخميسات لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك الدشيرة وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

وتم تغريم فريق شباب الرياضي السالمي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق وداد فاس وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب، فضلا عن تغريم فريق وداد فاس مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب الرياضي السالمي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

وغرمت اللجنة نفسها فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق سطاد المغربي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.