اليابان تحظر دخول جميع الأجانب بعد وصول سلالة كورونا الجديدة

السبت 26 ديسمبر 2020

قالت اليابان اليوم السبت إنها ستحظر مؤقتا دخول الوافدين الأجانب غير المقيمين في مسعى لتشديد القيود على الحدود بعد رصد سلالة جديدة شديدة العدوى لفيروس كورونا.



وقالت الحكومة في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني إن الحظر سيبدأ من 28 ديسمبر حتى نهاية يناير .

وقال البيان إن السلطات ستسمح لليابانيين والمقيمين الأجانب بالدخول لكن يجب عليهم تقديم دليل على فحص يثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا قبل 72 ساعة من المغادرة إلى اليابان ويجب عليهم الخضوع للحجر الصحي لأسبوعين بعد الوصول.

وسجلت اليابان أمس الجمعة أول إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس لمسافرين قادمين من بريطانيا. وذكرت قناة نيبون التلفزيونية اليوم السبت أن رجلا زار بريطانيا وأحد أفراد أسرته أصيبا أيضا بالسلالة الجديدة. وهاتان الحالتان هما أول إصابات تظهر بعيدا عن إجراءات الفحص في المطارات.

وتزيد السلالة الجديدة المخاوف من زيادة الحالات إذ سجلت العاصمة طوكيو ارتفاعا قياسيا جديدا اليوم السبت.

وارتفع عدد حالات الإصابة اليومي بفيروس كورونا في طوكيو وسجل رقما قياسيا بلغ 949 إصابة مع اقتراب عطلة رأس السنة التي عادة ما تشهد توافد سكان العاصمة على الأقاليم.

ولم يتغير عدد الحالات الحرجة عما كان عليه قبل يوم وهو 81 حالة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن ضعف الحركة في نقاط النقل الرئيسية في طوكيو بعد يوم من حث رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا المواطنين على البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط، وسط استمرار ارتفاع الإصابات اليومية.