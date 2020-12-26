فرنسا واليابان تسجلان حالات إصابة بـ«كورونا المتحور»

يبدو ان سلالة فيروس «كورونا» الجديدة المكتشفة في بريطانيا مؤخراً بدأت تنتشر في العديد من الدول، وقد أعلنت كل من فرنسا واليابان تسجيل أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة.

وذكرت وزارة الصحّة الفرنسية، أمس (الجمعة)، تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنّ المصاب فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.

كما اشارت الوزارة في بيان إنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بـ«كوفيد - 19».

وأضافت أنّه عاد «من لندن في 19 ديسمبر» ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ «هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من (كوفيد - 19)» تسجّل في فرنسا.

وأكّد فحص أجراه مختبر تابع «للمركز الوطني لفيروسات الإصابات التنفّسية» أنّ هذا الفيروس هو الطفرة البريطانية من «كوفيد - 19».

وتتميّز الطفرة البريطانية من «كوفيد - 19» بأنّها مُعدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.

الى ذلك أوضح البيان أنّ «السلطات الصحّية أجرت عملية تعقّب للحالات المخالطة من بين المهنيين الصحيين الذين اعتنوا بالمريض».

وأضافت الوزارة أنّه بالإضافة إلى هذه الحالة المؤكّدة، هناك إصابات أخرى عديدة بـ«كوفيد - 19» يجري الآن تحليلها في مختبرات المركز الوطني لفيروسات الإصابات التنفّسية لتبيان ما إذا كانت من الطفرة البريطانية أم لا.

وأمس (الجمعة)، سجّلت فرنسا خلال 24 ساعة 20262 إصابة و159 وفاة بـ«كوفيد - 19». وبذلك يرتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في هذا البلد إلى 2.6 مليون شخص توفي منهم 62427 شخصاً.

وهناك حالياً 24359 مريضاً بـ«كوفيد - 19» يتلقّون العلاج في المستشفيات الفرنسية، بينهم 2616 مريضاً في أقسام العناية القصوى، بحسب وزارة الصحة.

وعلى غرار سائر دول الاتّحاد الأوروبي، تنطلق في فرنسا، غداً (الأحد)، حملة تلقيح ضد «كوفيد - 19».

بدورها، أكدت اليابان تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس «كورونا» التي تم اكتشافها في بريطانيا. وقال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحافي في وقت متأخر من أمس (الجمعة)، إن خمسة أشخاص دخلوا حجراً صحياً بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة بين 18 و21 ديسمبر (كانون الأول).

وقالت وزارة الصحة في بيان إن رجلاً في الستينات من عمره شعر بالتعب بينما لم تظهر على الأربعة الآخرين أعراض.

وقد صل الأشخاص الخمسة قبل أن تبدأ اليابان يوم الخميس في فرض حظر مؤقت على الزوار الأجانب من بريطانيا.

وحالياً، تسمح السلطات اليابانية فقط للمواطنين اليابانيين والأجانب الحاصلين على الإقامة بدخول البلاد. ويتعين على الوافدين الدخول في حجر صحي إلزامي لمدة 14 يوماً بعد الوصول.

كما اكدت اليابان يوم الجمعة تسجيل 3823 إصابة جديدة، مسجلة أعلى زيادة يومية لليوم الثالث على التوالي.

وكانت ألمانيا أيضاً سجّلت إصابة أولى بالسلالة الجديدة من فيروس «كورونا» لدى امرأة وصلت على متن طائرة من لندن، كما سجّل لبنان إصابة مماثلة لدى شخص عاد أيضاً على متن رحلة جوية من لندن.