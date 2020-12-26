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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رواد السوشيال ميديا يوجهون رسالة نارية للناشط المصري الإخواني العميل حسام بهجت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه رواد السوشيال ميديا رساله ناريه إلى الاخواني المصري العميل حسام بهجت.
وقال النشطاء: "هل بلغ انحطاط العملاء والخونة أن لا يراعوا حرمة الموت المقدسة عند المصريين منذ أن علموا العالم أجمع أن الخلاف يتوقف وينتهي عندما ننتقل إلى دار الحق..هل هذا معقول؟الا توجد ذرة من الأخلاق لدي هؤلاء السفلة".
وأكدت النشطاء"أنة لم تمر ساعات على وفاة المستشار الجليل لاشين ابراهيم..ثم نجد حسام بهجت يتطاول على احد شيوخ القضاء بدون وازع من أخلاق أو ضمير أو دين".
وتسأل النشطاء "كيف نترك هذا السافل وأمثاله دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد من يتطاولون على رموز الدولة ومؤسساتها..بل إن الأمر يتعدي ذلك وهو النيل من شخص غادر عالمنا ولا يمكنه الدفاع عن نفسه أمام غدر العملاء والخونة".
واختتم النشطاء "حسام بهجت من يملأ السوشيال ميديا كذبًا وزوار وبهتانا حول تعرضة للتضييق والاضطهاد.. نقول له ولامثالة أن تواجدة على تراب هذا الوطن طليقا هو عار لا يحمية إلا أن يلقى في السجن جزاء لجرائمه في حق مصر والمصريين".
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