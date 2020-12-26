شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: حكومة أردوغان عاجزة والان مع التفاصيل
و قال أوغلو: نطالب بانتخابات مبكرة لكيلا تدفع تركيا فاتورة صعبة يزداد حجمها يوماً بعد آخر، فنحن نرى أن هذه الحكومة فقدت قدرتها على حل جميع المشاكل، لذا نقول لهم: "فلنتوجه إلى الشعب كي لا يزيد حجم تلك الفاتورة". وأضاف أن تركيا بحاجة لإعادة تأهيل من جميع النواحي، البلاد بحاجة للنظام البرلماني، وكل يوم تتأخر فيه الانتخابات يجعل الفاتورة أصعب.
واتهم الحكومة بعدم الوضوح بشأن الانتخابات المبكرة، قائلاً: أردوغان يريد أن يضمن فوزه كي يقبل بالانتخابات المبكرة، لذلك يحاول المماطلة أكثر، على أمل أن يحسن من الاقتصاد، ولكنه لن يستطيع تحسين أي شيء. وقال زعيم المعارضة التركية: إن أعطيتم جميع السلطات لشخص واحد فلن يستطيع تحمل كل هذا العبء، حتى لو كان ذكياً جداً لن يستطيع.
وطالبت عدة أحزاب أخيرا بانتخابات نيابية مبكرة، ووجهت انتقادات عدة للسياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، فضلاً عن استئثار أردوغان بالسلطة وحصر الصلاحيات في شخصه، إضافة إلى قمع الحريات والاعتقالات والسجن والتعذيب وفضيحة التفتيش العاري للسجينات.
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