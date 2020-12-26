إرهاب إيران يتصدر أحداث 2020 الصادمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر الإرهاب الإيراني الأحداث المأساوية الصادمة في العام الجاري 2020، بينما جاء فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الأحداث التي ستؤثر في مسيرة العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفيما صنف مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي 7 أحداث على أنها الأهم خلال 2020، أكد أن العام الجاري هو الأسوأ والأكثر صدمة للمجتمع الدولي على الإطلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة جرائم القتل والدمار والإرهاب.

ورغم أنه قبل 4 سنوات ظهر الكثير من التساؤلات عما إذا كان 2016 هو أسوأ عام على الإطلاق، إلا أن الوضع اختلف تماما خلال العام الجاري، وبات هناك إجماع كامل على أنه عام استثنائي ازدحم بالأحداث الصادمة.

التوتر مع إيران

تضخم الإرهاب الإيراني في 2020، وجاء الرد الأمريكي مبكرا في 3 يناير، عندما قتلت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بعد وقت قصير من وصوله إلى بغداد.

وردت إيران خلال الشهرين المقبلين باعتداءات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق، مما أدى إلى إصابة العشرات من القوات الأمريكية ومقتل العديد من العراقيين.

اشتعلت التوترات مرة أخرى في أبريل عندما قامت عدة زوارق سريعة إيرانية بمضايقة السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي، مما دفع ترمب إلى التغريد بأنه أصدر أوامر بإسقاط الزوارق الحربية الإيرانية إذا استمرت المضايقات.

ردت إيران من خلال التهديد بتدمير السفن الحربية الأمريكية، ووسط هذا الخلاف، أطلقت إيران أول قمر صناعي عسكري لها، مما زاد من مخاوف الولايات المتحدة بشأن تحسين قدرات إيران الصاروخية بعيدة المدى، في حين خف خطر المواجهة العسكرية المباشرة خلال الصيف، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران كجزء من حملة (الضغط الأقصى)، متجاهلة دعوات دول الحلفاء الأوروبيين لتخفيف ضغطها الاقتصادي في ظل وباء (كوفيد-19).

تبرئة ترمب

كانت محاكمة عزل الرئيس تتصدر قائمة نهاية العام لأهم الأخبار، لكن في 2020 أصبحت من العشرة الأوائل.

بدأ دونالد ترمب العام كثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله، وانضم إلى أندرو جونسون وبيل كلينتون.

كان مجلس النواب الأمريكي قد اتهم ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، بدأت محاكمة الإقالة في مجلس الشيوخ في 16 يناير برئاسة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

في 5 فبراير، برأ مجلس الشيوخ ترمب في كلا المادتين من مساءلة الرئيس بشكل شبه كامل على أسس حزبية، ففيما يتعلق بالمادة الأولى بدعوى إساءة استخدام السلطة، صوت 48 من أعضاء مجلس الشيوخ مذنب وصوت 52 عضوا غير مذنب، وفيما يتعلق بالمادة الثانية، بدعوى عرقلة عمل الكونجرس، صوت 47 من أعضاء مجلس الشيوخ بأنه مذنب، وصوت 53 من أعضاء مجلس الشيوخ بالبراءة.

تراجع أسعار النفط

لم تكن سنة 2000 جيدة لمنتجي النفط أو لشركات النفط، حيث أدى تفشي فيروس (كوفيد 19) إلى تدهور الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط، لكن الأخبار السيئة لمنتجي النفط لم تتوقف عند هذا الحد.

في اجتماع مارس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اقترحت السعودية أن يخفض أعضاء (أوبك) والدول المنتجة للنفط المتحالفة، المعروفة باسم (أوبك)، إنتاجها المشترك من النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا للمساعدة في استقرار أسعار النفط المتراجعة.

في أبريل، شهد سوق النفط الأمريكي أسوأ يوم في التاريخ، وبحلول ذلك الوقت، تم قطع اتفاق بين أعضاء (أوبك) لخفض الإنتاج العالمي بمقدار9.7 ملايين برميل لإنهاء حرب الأسعار. ارتفعت أسعار النفط في وقت لاحق من العام لتصل لفترة وجيزة إلى 47 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس، وحتى مع هذا الارتداد، ظلت أسعار النفط أقل بنسبة 30% من حيث بدأت العام، مما يعني أن معظم الدول المنتجة للنفط واجهت أوقاتا اقتصادية صعبة في عام 2021.

الاضطرابات المناخية

بدأ العام بأستراليا التي شهدت أسوأ موسم حرائق على الإطلاق، حيث اشتعلت النيران في 60% من مساحة البلاد، وقتل ما يقرب من 3 ملايين حيوان.

واجه غرب الولايات المتحدة حرائق غابات مماثلة في وقت لاحق من العام، وتعرضت أجزاء أخرى من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا إلى العديد من العواصف الاستوائية المدمرة، وفي الوقت نفسه، قد يكون الجفاف المطول في جنوب غرب الولايات المتحدة هو الأسوأ منذ 1200 عام، وتستمر الصحراء الكبرى في النمو.

أدى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء إلى انخفاض حاد في انبعاثات الكربون، حيث كان من المتوقع أن ينخفض بنسبة 11% في الولايات المتحدة، لكن هذا الانخفاض جاء على خلفية ارتفاع معدلات الانبعاثات الجديدة في العالم عام 2019، واحتمال انتعاش النشاط الاقتصادي في عام 2021.

اجتمع زعماء العالم تقريبا في ديسمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية باريس للمناخ، وقدموا تعهدات رائعة للتحرك نحو عالم خال من الكربون، ومع ذلك، كان أداء تلك النذور أسهل من الوفاء بها.

المحارب الذئب

فكرة (المشاركة الاستراتيجية) التي جعلت من بكين صاحب مصلحة مسؤول في السياسة العالمية، ربما تكون قد تلاشت في 2020، لكن في أوائل العام الجاري صعد المسؤولون الصينيون دبلوماسيتهم (المحارب الذئب) بمهاجمة عدوانية (غير دبلوماسية) للبلدان والأفراد الذين يعتقدون أنهم قد أهانوا الصين.

في أبريل، ردت الصين على دعوة أستراليا للتحقيق في أصل وانتشار فيروس كورونا من خلال شن حرب تجارية، وفي منتصف يونيو، بعد أيام من إبرام اتفاق لتخفيف تصعيد المواجهة الحدودية مع الهند، بدأت القوات الصينية اشتباكات أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا، وبعد أسابيع، فرضت بكين قانونا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ يهدف إلى سحق الحركة المؤيدة للديمقراطية.

انتصار جو بايدن

شعر الأمريكيون بشغف حيال انتخابات 2020 الرئاسية، وشهد العام الجاري الإقبال الأكبر في التاريخ، حيث حضر أكثر من 159 مليون شخص للتصويت، وهذا يعادل 66.7% من إقبال الناخبين، وهو أعلى معدل منذ عام 1900.

صوت أكثر من 100 مليون أمريكي مبكرا، إما شخصيا أو عن طريق البريد، وهي المرة الأولى في التاريخ التي صوت فيها عدد أكبر من الأشخاص قبل يوم الانتخابات أكثر من تصويتهم عليه.

كان حجم التصويت عبر البريد قليلا، قبل أن ينتصر جو بايدن بعد أربعة أيام من يوم الانتخابات، لكن ترمب رفض الاستسلام، وأصر على فوزه وطالب بإعادة فرز الأصوات في عدة ولايات، ادعى حدوث تزوير انتخابي واسع النطاق، ورفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية لإلغاء النتائج، ولم ينجح في إثبات شيء.

في 14 ديسمبر، انتخبت الهيئة الانتخابية بايدن رئيسا، تتناسب هذه النتيجة مع القول القائل «إنه في حين أن السياسة الخارجية لا تحدد الانتخابات الرئاسية، فإن الانتخابات الرئاسية تحدد السياسة الخارجية».

جذبت الأحداث في الخارج عددا قليلا من الأصوات في عام 2020، على الرغم من أن بايدن قدم نهجا مختلفا للعالم عما فعله ترمب، في 2021 سيظهر ما إذا كان تخلي بايدن عن أمريكا أولا لصالح نهج متعدد الأطراف سيؤدي إلى نتائج أفضل.

جائحة كورونا

الأشياء التي تبدأ صغيرة يمكن أن تعيد تشكيل العالم، قليل من الناس لاحظوا عندما ظهرت أخبار في ديسمبر الماضي أن الصين بدأت في مراقبة تفشي فيروس جديد يشبه الالتهاب الرئوي، وفي 11 يناير أبلغت عن أول حالة وفاة بسبب المرض.

قدرت منظمة الصحة العالمية في أكتوبر أن ما يصل إلى 10% من سكان العالم قد أصيبوا بالفعل بـ(كوفيد 19)، وبحلول نهاية العام، مات منه حوالي 1.7 مليون شخص، ومع قيام البلدان بتنفيذ عمليات الإغلاق لوقف انتشار المرض، تعثر الاقتصاد العالمي -ربما تقلص بنسبة تزيد عن 4%- وارتفعت معدلات الفقر.

مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي

بعض الدول مثل نيوزيلندا وفيتنام عالجت بشكل جيد الوباء، والحد من الالتهابات مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، لكن العديد من البلدان، وعلى الأخص الولايات المتحدة، أخطأت في استجابتها وشهدت ارتفاعا في عدد الحالات ومعدلات الوفيات.

انتهى العام بإيجابية، حيث تمت الموافقة على اللقاحات في وقت قياسي، التحديات الآن توزعها على نطاق واسع ومنصف، بينما تستعد للقيام بعمل أفضل لوقف الجائحة التالية، لن يكون فيروس كورونا الجديد هو الأخير من نوعه.