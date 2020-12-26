شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأمريكية تبحث عن أدلة في انفجار ناشفيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناشفيل- رويترز

تعكف الشرطة الأمريكية، على البحث عن أدلة بشأن الانفجار الذي وقع في مدينة «ناشفيل» فجر الجمعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بعشرات المباني.

ووقع الانفجار في شمال وسط مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي، قرب مبنى يعد من أحد معالم عاصمة موسيقى الكانتري، وتطلق عليه تسمية «برج باتمان» بسبب هندسته الخارجية.

وقالت الشرطة، إنها لم تعرف على الفور وسيلة التفجير وما إذا كان هناك أي شخص داخل المنزل المتنقل عندما انفجر، لكن المحققين يفحصون ما يعتقدون بأنها أشلاء بشرية عثر عليها قرب مكان الانفجار.

ولم تقدم الشرطة أي دافع محتمل ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الرغم من أن مسؤولي شرطة ناشفيل وصفوا الانفجار بأنه «عمل متعمد» وتعهدوا بتحديد مصدره.

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