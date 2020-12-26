شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لدينا أدلة مطلقة على تزوير الانتخابات والمحكمة لا تريد رؤيتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، المحكمة العليا الأمريكية، وقال إنها «غير مؤهلة» في ما يتعلق بتزوير الانتخابات الرئاسية.
وأكد ترامب في تغريدة على «تويتر»، أنه يملك «أدلة مطلقة على التزوير الهائل في الانتخابات»، مشيراً إلى أن المحكمة العليا لا تريد رؤيتها. ومن المقرر أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة رسمياً في 20 يناير المقبل، بينما يرفض ترامب الاعتراف بهزيمته.
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