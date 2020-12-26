شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف البطران: "الإمارات للتحكيم" لم يتلق شكوى الوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف يوسف البطران عضو مجلس الإدارة، المتحدث الرسمي باسم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، أن المركز هو المظلة الأخيرة وليس الأولى لشكوى الوصل بخصوص ما حصل في مباراته مع بني ياس، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، مؤكداً ان المركز لم يتلق الشكوى حتى الآن.
وقال البطران إن المركز هو المظلة الأخيرة في جميع المنازعات، وشكوى الوصل يجب أن تمر أولاً باللجان القضائية المختلفة التابعة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم (الانضباط والاستئناف)، قبل رفعها إلى مركز الإمارات للتحكيم.
وأكد البطران إن المركز لم يتلق حتى مساء اليوم السبت، أي شكوى من الوصل. وكان الوصل أعلن في بيان رسمي، الجمعة، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ضد الطاقم التحكيمي وحكام تقنية «الفار» على خلفية أحداث مباراة بني ياس في بطولة كأس رئيس الدولة، التي شهدت طرد مهاجم «الإمبراطور» فابيو ليما، في واقعة يرى الوصل أنها لا ترقى إلى رفع البطاقة الحمراء.
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