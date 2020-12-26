شكرا لقرائتكم خبر عن البدواوي: نحن حتا وليس ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: عصام هجو

أشاد علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، بمردود فريقه أمام الشارقة في دوري الخليج العربي رغم الخسارة 2-3، وقال: «بلا شك، نشاهد فريقنا يسير في تطور وتحسن كبير، رغم الخسائر، ولا بد من الإشادة بلاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، وإشادة خاصة بالجهاز الطبي للفريق».

وكشف البدواوي «لقد واجهنا فريق الشارقة المتصدر، ونحن نفتقد 13 لاعباً، أغلبهم أساسيون، وهم: عيسى سانتو وحبيب يوسف وعمر سعيد والحارس سعيد المسماري ووليان فارياس لاعب الارتكاز وخالد سالم وراشد سالم ولاحج صالح وعبدالله الصيعري وحمد إبراهيم وعبدالله خميس وعبدالله مال الله وخلف الحوسني».

وأضاف: «نعرف أن وضعنا في المنافسة صعب للغاية، ولكن يجب أن يعرف الجميع أننا نمر بظروف صعبة ومعقدة للغاية، فنحن حتا وليس ريال مدريد، وقد يعود ذلك لسوء الإعداد، لأن أغلب الإصابات في الفريق هي إصابات عضلية، وهذا في النهاية قدرنا ونصيبنا، ولن نستسلم، ولن نرفع المنديل، مادام هناك تنافس ومباريات ونقاط في الملعب، وسنعمل على الاستفادة واستثمار تطور الأداء لأجل الحصول على النتائج الإيجابية، وبلاشك النتيجة والنقاط هي الأهم في الدوري».

وأكد «كان في الإمكان أفضل مما كان، في مبارياتنا الثلاث الأخيرة أمام الظفرة وبني ياس والشارقة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، لأننا مقتنعون بأن فريقنا لم يكن سيئاً، ولايستحق الخسائر، لأنه كان بإمكاننا أن ننهي هذه المباريات قبل أن يخلصها المنافسون، وهذا لم يتحقق، وعلينا العمل بصورة أكبر في الفترة القادمة، وثقتنا كبيرة في المجموعة، بقيادة المدرب فلاديمير، نعرف أن الأمور صعبة في المستقبل، وأملنا كبير أن تخدمنا الفترة الشتوية، ولكن كل الأمور ليست بيدنا نحن فقط».

وأشار إلى أن حكم مباراة الشارقة وحتا احتسب دقيقة واحدة، بدل الوقت الضائع، وأنهى الشوط الأول بعد الدقيقة 49، وسجل الشارقة هدف التعادل 2-2، وهناك شكوك بوجود لمسة يد قبل أحد أهداف الشارقة.