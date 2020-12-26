شكرا لقرائتكم خبر عن تسعينية صلاح جاهين.. احتفاء يليق بصاحب الرباعيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

احتفلت «بوابة الأهرام» في مصر أمس، بعيد الميلاد التسعين لصاحب الرباعيات الصحفي والفنان المصري الكبير الراحل صلاح جاهين، وما قدمه من ملحمة نادرة الوجود في تاريخ الثقافة المصرية والعربية، اتسعت معها إبداعاته كالموج الهادر، في جميع مجالات الفن والثقافة.

ولد محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمي، الذي عرف باسم صلاح جاهين، في 25 ديسمبر عام 1930 في شارع جميل باشا بحي شبرا، ورغم أنه نشأ في ظل عائلة أرستقراطية، إذ كان والده يعمل مستشاراً بالسلك القضائي، إلا أنه اقترب في جميع أعماله الفنية والأدبية، ورسوم الكاريكاتير، من مختلف أطياف الشعب المصري، وظل على تلك الحال ولم يتبدل، حتى حانت ساعة رحيله عن خمسة وخمسين عاماً، في 21 إبريل عام 1986، تاركاً خلفه إرثاً أدبياً وفنياً لا ينسى، بعدما مست سطوره وكلماته ولمساته، قلوب القارئ المصري والعربي.

قدم صلاح جاهين على امتداد مشواره القصير في الدنيا، عشرات الأعمال الإبداعية في الشعر والكاريكاتير والفنون التشكيلية، والتلفزيون والسينما وكل فروع الفن، ما جعله أشبه بـ«مشروع كبير»، سرعان ما تحول لقنطرة نقلت الثقافة الرفيعة، للملايين من البسطاء، بخفة وبساطة عبرت عن عبقرية صاحبها، الذي أنتج طوال مشواره القصير مع الشعر ما يزيد على 160 قصيدة، من أشهرها «على اسم مصر»، و«تراب دخان» التي ألفها بعد هزيمة يونيو 1967، وأوبريت «الليلة الكبيرة»، الذي يعد أشهر أوبريت للعرائس في مصر والوطن العربي.

ويعد ديوان «الرباعيات» هو الأشهر بين مؤلفات صلاح جاهين، والأكثر مبيعاً على مدار أكثر من نصف قرن، على نحو لم يستطع كتاب للشعر الاقتراب من معدلات مبيعاته القياسية، وهو ما دفع الأديب الكبير الراحل «يحيى حقي» إلى القول ذات مرة: إن رباعيات جاهين، هي أحب قوالب الشعر عندي؛ لأنها تعين على التحرر من أسر القافية، فتجيء كل رباعية بمثابة الومضة المتألقة، أو بمثابة الحجر الكريم.

تجلت قيمة ديوان جاهين «الرباعيات» في أنه نجح في أن يقدم للشعر خدمة جليلة، بفلسفته الراقية ولغته القريبة من القلب، فمن خلال هذا الكتاب أصبحت هناك قنطرة حقيقية تجذب القارئ العام، للتعرف إلى مستويات أخرى من الثقافة والمعرفة والفكر، وبمنتهى الخفة، لذلك لم يكن غريباً أن تتجاوز مبيعات إحدى طبعات الهيئة المصرية العامة للكتاب من الرباعيات، أكثر من 125 ألف نسخة خلال بضعة أيام، وهو رقم لم تعرفه مبيعات الكتب في مصر.

نجحت الرباعيات في شكلها الغنائي، بعدما لحنها الفنان الكبير الراحل سيد مكاوي رفيق جاهين، وكان لإجادة الفنان علي الحجار في أداء الرباعيات، عامل السحر في سرعة تداولها على ألسنة البسطاء.