شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يبتعد في صدارة «الهواة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عزز فريق البطائح انفراده بصدارة دوري الدرجة الأولى، وابتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه بعد فوزه على مضيفه مصفوت 1ـ2 خلال المباراة التي جمعتهما السبت، على ملعب الأخير في ختام مواجهات الجولة السادسة من بطولة الهواة.

وبكّر مصفوت صاحب الأرض بالتسجيل عن طريق اللاعب ياسين عبيد في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يقلب البطائح الطاولة بهدفين في آخر 10 دقائق، أحرزهما البرازيلي ويندرسون في الدقيقة 81، وجاسم محمد في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز يرفع البطائح رصيده إلى 15 في المركز الأول، بعد خوضه 6 مباريات، ويبقى مصفوت بنقاطه الثلاث السابقة. وعلى ملعبه، فشل فريق الإمارات في استعادة نغمة الانتصارات وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه الحمرية 1ـ1، وافتتح الحمرية الذي قاده مدربه الجديد محمد إسماعيل، التسجيل عن طريق اللاعب سليم بركة في الدقيقة 39، وأدرك البرازيلي ديجو داسيلفا التعادل لـ«الصقور» في الدقيقة 44.

وبهذا التعادل يصبح الإمارات في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، متساوياً مع دبا الحصن، لكنه ابتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدر، ويصل الحمرية إلى 6 نقاط.

وعلى ملعب مسافي كان الفوز من نصيب دبا الفجيرة على أصحاب الأرض بهدفين دون رد أحرزهما أحمد إبراهيم في الدقيقة 64 والبرازيلي برونو إدواردو في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز الذي يعد الأول للمدرب الوطني سليمان البلوشي عاد دبا للغة الانتصارات ليرفع النواخذة رصيده إلى 8 نقاط، ويبقى مسافي بنقاطه الـ9 السابقة.