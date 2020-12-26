شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستشفى فقيه الذكي بـ 1.5 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون وفقيه للرعاية الصحية، عن بدء مستشفى فقيه الجامعي استقبال المرضى في أحدث مرافقه الصحية في واحة دبي للسيليكون، ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي لكافة أقسام المستشفى، الذي تم إنجازه باستثمارات تعادل 1.5 مليار درهم ويمتد على مساحة مليون قدم مربّع، مطلع العام 2021.

ويضم المستشفى المجهز بأحدث الأجهزة الطبية الذكية خمسة مراكز للتميّز الطبي، تتخصص في السكري والغدد الصمّاء، والعضلات والعظام والمفاصل، وطب الطوارئ، وطب الأمراض الصدرية والرئوية، وطب القلب.

350 سريراً

ويوظف المستشفى، الذي تصل قدرته الاستيعابية الى 350 سريراً، الخبرات الطبية والأبحاث الأكاديمية في مختلف خدماته التي يقدمها للمرضى والمراجعين بالاعتماد على التقنيات الذكية التي تعتمد على كافة المؤشرات الحيوية ومعطيات الملفات الطبية لكل مريض لتوفير الرعاية الصحية التخصصية التي يحتاج اليها بحسب حالته.

إضافة نوعية

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة الواحة: «إن مدن المستقبل الذكية تتجه نحو تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتسهيل حياة البشر والارتقاء بجودة الحياة بكافة جوانبها. ويشهد العالم اليوم نمواً غير مسبوق في تطور التكنولوجيا وتطبيقاتها في مختلف القطاعات الحيوية لمستقبل الإنسان، وفي مقدمتها الرعاية الصحية».

ولفت إلى أن المستشفى، يعتبر الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، وأكد أن المستشفى يمثّل أحدث الإضافات النوعية إلى مشهد الرعاية الصحية المتكاملة في الواحة.

عقود من الخبرة

بدوره قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة وشركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه:«يقدم المستشفى بالواحة، حصيلة عقود من الخبرات الطبية التخصصية ومنظومة رعاية صحية سبّاقة في العديد من التخصصات ضمن منشأة ذكية وحديثة».

وأضاف:«المستشفى يتميز بجمعه بين مسارين هما الخبرات الطبية والأبحاث الأكاديمية، بحيث يسهم في توفير خدمات صحية ترقى إلى احتياجات الأفراد في دولة الإمارات».

كفاءات إماراتية

سيعمل المستشفى الجامعي في الواحة على تدريب وتوفير كفاءات طبية إماراتية تعزز الكوادر المواطنة في قطاع الرعاية الصحية والطبية على مستوى الدولة، فضلاً عن توظيف أطباء إماراتيين ضمن طاقمه الذي يضم خبرات متنوعة في شتى التخصصات من مختلف أنحاء العالم.