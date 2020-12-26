المئات يشيعون العلامة محمد الجردي أشهر إمام بطنجة..معارفه:كان متواضعا -فيديو

شيع المئات من المواطنين والأجانب، اليوم السبت، جثمان الشيخ محد الجردي السعيدي، الذي توفي صباح اليوم السبت، متأثرا بمضاعافت إصابته بفيورس كورونا.

وعبر المشيعون، الذين قدموا من مناطق مختلفة عن تأثرهم الشديد بوفاة السعيدي، وعن تعازيهم الحارة لعائلته ومحبيه.

وكان الشيخ السعيدي، 80 سنةً، قد لفظ أنفاسه في الساعات الأولى من صباح اليوم، بمستشفى دوق دو طوفار بطنجة، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

وولد العلامة الفقيه الأصولي أبو عبد الرحمان محمد السعيدي الجردي سنة1361هـ الموافق 1940م، بقبيلة أنجرة بمدشر يسمى الجردة إقليم تطوان سابقا، كما كان يدرس بمعظم مدارس التعليم العتيق بطنجة، وكان خطيبا في مسجد بمنطقة “بنديبان”، وله متتبعين في أنحاء المغرب.