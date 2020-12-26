قيادة “الإستقلال” تزور سفير فلسطين بالرباط والأخير يؤكد أن “شعبه ليس له أدنى شك في مناصرة المغرب للقضية”

أجرت قيادة حزب الإستقلال بقيادة أمينه العام نزال البركة، أمس الجمعة، لقاء مع السفير الفلسطيني في الرباط جمال الشوبكي، حيث عبرت عن ثبات موقف “الميزان” في مناصرة “الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وشدد الوفد الاستقلالي، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني للحزب، على “أن القضية الفلسطينية ستظل على الدوام في صدارة انشغالاته وفي مرتبة قدسية قضية وحدتنا الترابية، وسيبقى الحزب مدافعا بلا هوادة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومتشبثا بالحل السياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مفاوضات السلام المباشرة بين الطرفين وعلى قاعدة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمستدامة وذات السيادة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

كما عبر الوفد الإستقلالي عن تثمينه، لما ورد في اتصال الملك محمد السادس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي أكد فيه التزام المملكة “الدائم والموصول بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعن الوضع الخاص بمدينة القدس الشريف وحماية طابعها الإسلامي وحرمة المسجد الأقـصى”، مشيدا بقرار الملك “دعوة لجنة القدس للانعقاد في دورتها الـ21 بالمملكة المغربية”.

من جهته، قال السفير الفلسطيني في الرباط، إن الشعب الفلسطيني “ليس له أدنى شك في المناصرة والدعم الموصول الذي يقدمه الملك وسائر مكونات الشعب المغربي للقضية الفلسطينية، مشيدا بالموقف المغربي الذي كان دائما ولا يزال متبنيا ومحتضنا للحقوق الوطنية الفلسطينية، معتبرا أن العلاقات المغربية الفلسطينية ليست بحاجة إلى فحص بين الفينة والآخرى، لأنها علاقات قوية، عميقة، راسخة وثابتة”.