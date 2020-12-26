شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. وفاة وإصابة 12 شخصاً بحريق مستشفى لعلاج مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شهدت مصر، حادثاً مأساوياً، حيث توفي 7 أشخاص وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، في حريق نشب بغرفة العناية المركزة بمستشفى خاص بمدينة “العبور”، في محافظة القليوبية.

و تم توجيه سيارات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم السيطرة على الحريق وتوالي أجهزة البحث والتحقيق جهودها لبيان سبب الحريق.

يذكر أن حصيلة مصابي فيروس كورونا اليومية في مصر، تجاوزت أمس الجمعة حاجز الألف، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن بقيت لأشهر في خانة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، أنها سجلت 1133 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 1021 الخميس، و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.