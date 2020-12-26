شكرا لقرائتكم خبر عن أولى شحنات لقاح كورونا تصل إلى دول في الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

وصلت أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى دول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، قبل يوم من بدء الاتحاد برنامج تطعيم شامل للفئات الأكثر عرضة للخطر.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وصول تلك الجرعات بأنها "لحظة وحدة مؤثرة" لـ 450 مليون شخص يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وقالت فون دير لاين في رسالة بالفيديو "اللقاح متاح بشكل متزامن لجميع دول الاتحاد الأوروبي. وسيبدأ الأشخاص في تلقي اللقاحات في أثينا وروما وهلسنكي وصوفيا ، سمها ما شئت".

وأضافت: "ستساعدنا التطعيمات على استعادة حياتنا الطبيعية بشكل تدريجي".

ووافق الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك على اللقاح الذي أنتجته شركة "بيونتيك" الألمانية وشركة فايزر الأمريكية العملاقة، الذي ثبتت فعاليته بنسبة 95% في منع مرض كوفيد .19