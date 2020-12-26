شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل إصابات بكورونا أقل من المعدل اليومي والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أدنى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1 % خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة حتى الآن، وهو 2.07 مليون حالة، بزيادة بنسبة 1.1 % مقارنة بنفس الوقت اليوم السابق .
وسجلت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 2.7 % في الإصابات مقارنة بنفس الوقت أمس ليرتفع الإجمالي بها إلى 486 ألفا و935 .
وشهدت ولاية إلينوي أكبر عدد من الوفيات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بوفاة 194 شخصا على صلة بالفيروس.
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