شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مقتل 7 على الأقل في حريق مستشفى يعالج مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر محلية ومواقع إخبارية إن حريقا أسفر عن مقتل سبعة على الأقل وإصابة آخرين اليوم السبت في مستشفى خاص يعالج مرضى فيروس كورونا على مشارف العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن الحريق اندلع في حوالي الساعة التاسعة صباحا في مستشفى مصر الأمل بمدينة العبور التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمال شرقي وسط المدينة. وأشارت المعاينة الأولية إلى أن ماسا كهربائيا تسبب في اشتعال النيران.

وقالت المصادر إنه تم إخلاء المستشفى وإغلاقه ونقل المرضى إلى مستشفى عام في القاهرة.

وشهدت مصر الأسبوع الماضي زيادة حادة في عدد حالات كورونا المؤكدة والمعلنة رسميا. وسجلت وزارة الصحة 1133 إصابة جديدة بالفيروس و49 وفاة أمس الجمعة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 130126 حالة من بينها 7309 وفيات.

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة إن العدد الحقيقي أعلى بكثير على الأرجح في ضوء انخفاض معدل إجراء فحوص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) واستبعاد نتائج الفحوص الخاصة من الأعداد الرسمية.