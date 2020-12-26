حساسية شديدة تصيب طبيبا تلقى لقاح (مودرنا)

نيويورك ـ رويترز: نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن طبيب في بوسطن يعاني من حساسية المحار قوله إنه أُصيب بحساسية شديدة بعد تلقيه الخميس المنصرم لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة “مودرنا”. ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علنا بلقاح “مودرنا” الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة.

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