سلالة جديدة بالقارة العجوز .. والصحة العالمية تنصح بـ«فقاعات الدعم»

■ دول أوروبية تتسلم جرعاتها الأولى من «فايزر» وتبدأ التطعيم اليوم

■ السعودية تكشف 5 إجراءات للحماية من كورونا المتحور

■ إغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات بالكويت

■ العراق يتسلم مختبرين جديدين للكشف عن الفيروس

■ المغرب يحصل على 65 مليون جرعة من لقاحين

■ تراجع الإصابات فـي إيران بعد الإغلاق

■ أكثر من 42 ألف جرعة من «فايزر» إلى المكسيك

■ تركيا تشتري ملايين الجرعات من «فايزر»

■ روسيا تجيز تطعيم من هم فوق الستين

■ وفاة 20 طبيبا بنيجيريا متأثرين بكورونا

بروكسل ـ عواصم ـ وكالات:

قال هانز كلوج رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا “ إنه تم العثور على سلالة جديدة من فيروس كورونا في 8 دول أوروبية، ويجب تعزيز تدابير الحماية. وكتب كلوج على حسابه في “تويتر”:”حددت 8 دول في المنطقة الأوروبية نوعًا جديدًا من “كوفيد 19” ومن الضروري تعزيز تدابير الحماية الحالية”. وأشار إلى أنه من الضروري الحفاظ على التباعد، وارتداء الأقنعة، وكذلك البقاء فيما يسمى بـ”فقاعات الدعم” التي تسمح لك بتكوين دائرة من الأصدقاء أثناء الإجراءات التقييدية وتجنب العزلة الاجتماعية. وقد أعلنت فرنسا أمس الأول اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس لفرنسي يعيش في بريطانيا ووصل إلى فرنسا قادما من لندن في 19 ديسمبر. من جهة اخرى، تشهد جنوب إفريقيا ارتفاعا في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد، في ظل ظهور سلاسة متحورة ذات قدرة أكبر على الانتشار بسرعة. يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 80 مليونا و 288 ألفا و455 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، كشفت وزارة الصحة السعودية 5 إجراءات للحماية الوقائية من فيروس كورونا المتحور. حيث حثت مواطنيها على ارتداء الكمامة وغسل اليدين، وترك مسافة آمنة، وتهوية الأماكن بشكل جيد. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى مساء أمس الأول الجرعة الأولى من لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك”. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء إغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفال بأعياد الميلاد. وأكد القرار أيضا على منع الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة اعتبارا من أمس الاول وحتى يوم الأحد الموافق 10 يناير. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل حالتي وفاة و1227 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

الى ذلك، قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، إن بلاده ستحصل على مختبرين جديدين لفحص السلالة الجديدة لكورونا، مؤكدا أن الوضع الوبائي في العراق تحت السيطرة. كما أفاد بأن “العراق حجز 16 مليون جرعة من اللقاح”. وفي سوريا قال عضو الفريق الاستشاري المعني بالتصدي لفيروس كورونا إن أعراضاً جديدة للفيروس بدأت بالظهور على المصابين، تتمثل بالإحساس برائحة كريهة أثناء الشم، أو طعم سيئ عند التذوق. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 285306. في مصر، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 1133 إصابة جديدة و49 وفاة. وفي تونس وجهت وزارة الصحة تحذيرا خطيرا بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت الدكتورة نصاف بن علية الناطقة الرسمية باسم الوزارة عن إتخاذ إجراءات جديدة من بينها العزل الإجباري لجميع الوافدين من المناطق التي سجلت حالات إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا.

من جهته، قال خالد آيت الطالب وزير الصحة المغربي، إن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لكورونا. وأشار الوزير المغربي إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل متقدمة. في الجزائر أعلنت وزارة الصحة عن رصد 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دوليا، أدى إغلاق لمدة شهر في إيران إلى تراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وقال الرئيس حسن روحاني: “يجب أن نحاول الآن العمل على استقرار الوضع الراهن ثم خفض الأرقام أكثر”. وفي الأرجنتين أبدى أكثر من 100 ألف شخص من سكان العاصمة بوينس آيرس رغبتهم بتلقي اللقاح الروسي “سبوتنيك 5 “ المضاد لفيروس “كورونا”. وقد تسلمت الأرجنتين 300 ألف جرعة من اللقاح الروسي ومن المخطط إجراء التلقيح في المقام الأول للعاملين في المجال الطبي، ومن المقرر أن تبدأ الحملة الأسبوع المقبل. من جهته، قال وزير خارجية المكسيك مارشيلو إيبرارد على تويتر إن 42900 جرعة من لقاح “فايزر” في طريقها إلى بلاده قادمة من بلجيكا. وأجرت المكسيك التطعيمات الأولى فيها باللقاح الخميس بعد وصول شحنة أولية تضم 3000 جرعة من لقاح “فايزر”.

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة المجرية لرويترز إن المجر بدأت تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح “فايزر” للوقاية من كورونا. وقد ذكرت سلطات الصحة العامة في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد إنها تسلمت دفعاتها الأولى من لقاحات شركتا “فايزر ـ بيوإنتيك” ضد فيروس كورونا. ومن المقرر أن تبدأ تلك الدول ،إلى جانب دول أخرى في أوروبا، عمليات التطعيم اليوم الأحد. وفي تركيا أعلنت السلطات توقيع اتفاق بين وزارة الصحة التركية وشركة “بيوإنتيك” لشراء لقاحات “فايزر”. وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، من المنتظر أن تصل حوالي 550 ألف جرعة من اللقاح إلى تركيا مطلع يناير. في السياق، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الصحة قولها إن روسيا أجازت تطعيم من هم فوق الستين عاما بلقاح (سبوتنيك5) الروسي للوقاية من كوفيد19، من جهة أخرى ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن الهيئة الروسية لصحة المستهلك أن القادمين إلى روسيا من بريطانيا سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة أسبوعين. في نيجيريا توفي ما لا يقل عن 20 طبيبا بسبب الإصابة بمرض كوفيد19 في غضون أسبوع واحد، بحسب الرابطة الطبية النيجيرية.