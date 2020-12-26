قوة أمنية تقضي على 'داعشيين' جنوب غربي كركوك

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، قتل عنصرين من تنظيم "داعش" بعد نصب "كمين محكم" لهما جنوب غربي كركوك.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبعملية أمنية نوعية وبإشراف مباشر من قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين بعد نصب كمين محكم لهما ومحاصرتهما في وادي ابو شحمة في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".



وأضاف، أن ذلك يأتي "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي بإجراء العمليات الأمنية الاستباقية ومتابعة ورصد تحركات العصابات الارهابية والاجرامية وتجفيف منابع الارهاب اينما وجد، وبمتابعة من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط".

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