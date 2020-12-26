1- اعتماد نتائج انتخابات لجنتي الرياضيين الاولمبيين واللجنة النسوية التي جرت في 17 تشرين الاول 2020.
2- اتخاذ القرار النهائي بخصوص الشكوى المقدمة من الوزير السابق احمد العبيدي بحق رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية المنتخب سرمد عبدالاله .
3- التصويت على عدم مشاركة ممثل عن الاتحاد العراقي للجودو الا في حالة اجراء انتخابات جديدة بموجب القانون العراقي .
4- تحديد مواعيد اجراء الانتخابات القادمة للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ، بموعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ عقد الاجتماع .
5- المصادقة على تشكيل لجنة من رؤساء الاتحادات الرياضية الأعضاء في الجمعية العامة لادارة اللجنة الاولمبية العراقية ، شريطة عدم ترشيحهم للانتخابات المقبلة.
وأختتم البيان على تقديم الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، و رعد حمودي سلمان ، لجهودهما المبذولة في الاجتماع الذي جرى الاسبوع الماضي مع ممثلين عن الأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي في سلطنة عمان ، و حرصهما على الزام المؤسسات الدولية العمل بخارطة الطريق التي وضعها أغلبية أعضاء الجمعية العامة قبل انعقاد هذا الاجتماع".
كانت هذه تفاصيل خبر عمومية الأولمبية تمنح ثقتها لنائب رئيس البرلمان للاشراف على تنفيذ خارطة الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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