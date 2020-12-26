إقليم كردستان يمنع السفر إلى لبنان

قررت وزارة داخلية إقليم كردستان، السبت، منع السفر إلى لبنان، ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.
كما منعت الوزارة دخول غير العراقيين "القادمين من لبنان والذين أقاموا في هذا البلد بعد تاريخ 15 كانون الأول 2020، باستثناء الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف والدبلوماسيين والوفود الرسمية وفقاً للتعليمات الصحية".
ووفقاً للوثيقة، "يخضع العراقيون العائدون من لبنان للحجر الصحي تنفيذاً لإجراءات وزارة الصحة، ويسري هذا القرار من منتصف ليلة 26 كانون الأول 2020 وحتى 15 كانون الثاني 2021".
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، أعلن، أمس الجمعة، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.
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