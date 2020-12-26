'السحاب' العراقي يحول الغار الى تحف فنية.. صور

يقوم الفنان العراقي حسن السحاب، باستخدام صابون الغار لتحويل نماذج مستقاة من مخيلته إلى مواد واقعية جذابة.

ويقول السحاب إن "الصابون له صفات جيدة، مثل الجمال والمرونة والعطر؛ كما أنه قابل لإعادة الاستخدام حتى بعد 10 سنوات، حيث يمكن إضافة عطور جديدة إليه تختلف عن الطين".

السحاب كان يمارس هوايته منذ طفولته باستخدام الطين قبل اعتماده على مادة الصابون.

وكانت المرأة عنصراً مهماً داعماً لفنه، حيث كان لها حيزاً في أعماله الفنية ومنحوتاته، مضيفاً أن "المرأة هي الحياة، المرأة هي جمال الحياة، اهتممت بالنساء في عملي الفني، فهي داعمة كبيرة للرجل".

ومعظم أعمال الفنان العراقي التي يقوم بنحتها تحمل رسائل معينة، فمثلاً عندما قام بنحت تمثال عن اليتيم أراد أن يوصل من خلالها "عدم إيذاءه، كما وصانا النبي برعاية الأيتام".

كما كانت للجائحة العالمية كورونا حصة فنية عكست على أعماله، وعبر عنها من خلال نحته ساعة جدارية مربعة، لكن الوباء الذي عطل مسيرة الحياة جعلها تأخذ شكلاً مطوياً.