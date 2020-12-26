القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، السبت، إسقاط صاروخ بالستي أطلق من محافظة عمران. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخاً بالستياً من منطقة مدنية بمحافظة عمران. وبحسب بيان للتحالف العربي نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن الصاروخ الحوثي سقط داخل الأراضي اليمنية، وتحديدًا في محافظة الجوف. وحذر من استمرار انتهاك المليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي. ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الصواريخ والألغام سواء البحرية أو الأرضية المصنوعة إيرانيا، بكثرة ونشرها في مختلف أنحاء اليمن لحصد أرواح المدنيين في مختلف المناطق، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد. والجمعة، كشف التحالف العربي لدعم الشرعية النقاب عن إصابة سفينة تجارية بأضرار طفيفة جراء اصطدامها بلغم حوثي زرعته المليشيا جنوب البحر الأحمر.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يسقط صاروخا حوثيا بالجوف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.