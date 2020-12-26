القبض على 4 دواعش ينقذ بغداد من "تفجير رأس السنة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، القبض على 4 دواعش بينهم انتحاري كان يسعى لتفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة ببغداد.

وبحسب بيان للأمن الوطني - حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن جهود استخباراتية قادت إلى جمع معلومات حيوية مكنت بدورها الأجهزة العراقية في محافظتي صلاح الدين وديالى من تفكيك خلية إرهابية.



وتضم الخلية الإرهابية 4 عناصر تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي بينهم انتحاري كان ينوي تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد.

واعترف المتهمون الأربعة بتلقيهم تعليمات تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد، قبل أن يتم إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وصباح السبت، أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية، عملية إطلاق صواريخ بمحافظة صلاح الدين، وصادرت منصة الإطلاق.

كانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أعلنت القبض على امرأتين توزعان "الكفالات" على عوائل داعش في كركوك.

وعاد تنظيم داعش مجدداً باستهداف المدن والمراكز الأمنية، منذ مطلع العام الحالي، وسط تصاعد في حدة الهجمات التي وصلت إلى العاصمة بغداد في أكثر من مرة.

وتنفذ العمليات الأمنية حملات ملاحقة لفلول داعش يتركز معظمها في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد التي يتخذ التنظيم من أطرافها الحدودية ملاذات آمنة لعناصره.