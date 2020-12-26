شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت سلطنة عمان رسمياً، غداً الأحد، بدء الحملة الوطنية للتحصين بلقاح فايزر بيونتيك المُضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)



ووفقاً لوكالة الانباء العمانية، فان المرحلة الأولى تستهدف الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

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