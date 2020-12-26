شكرا لقرائتكم كورونا المتحور يصل فرنسا.. المصاب عائد من لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية، الجمعة، تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بكوفيد-19.

وأضافت أنّه عاد "من لندن في 19 كانون الأول/ديسمبر" ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ "هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" تسجّل في فرنسا.

وتتميّز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.

أول ظهور

كانت السلطات الصحية البريطانية قد أعلنت، الأربعاء، عن رصدها سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا أصيب بها شخصان خالطا وافدين من جنوب إفريقيا.

وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي رصد طفرة جينية جديدة للفيروس قد تكون السبب في زيادة عدد حالات الإصابة في البلاد في الآونة الأخيرة.

وسجلت ألمانيا إصابة أولى بهذه الطفرة لدى امرأة وصلت على متن طائرة من لندن، كما سجّل لبنان إصابة مماثلة لدى شخص عاد أيضاً على متن رحلة جوية من لندن.