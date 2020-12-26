شكرا لقرائتكم كبتاغون حزب الله في إيطاليا.. ضبط شحنة بمليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت السلطات الإيطالية ضبط حوالي 15 طنا من مخدر الأمفيتامين الكبتاجون، تبين بعد البحث أن "حزب الله" اللبناني وراءها، بحسب ما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية، اليوم الجمعة.

وأوضحت نيابة نابولي، التي حققت في القضية، أن القيمة المالية للمخدرات تصل إلى نحو مليار دولار.

3 حاويات مشبوهة

كما أضافت أن المخدرات كانت موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقا معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.

وفي التفاصيل، قدمت وحدة الجرائم المالية الإيطالية تفاصيل عن تلك الشحنة مؤخرا، ضمن تحقيق بثته شبكة "بي بي سي"، قائلة إنها كانت قادمة من سوريا وضبطت الصيف الماضي في عملية وصفت بأنها الأكبر من نوعها.

كبتاغون

وكشف التقرير أن مصدر المخدرات سوريا، وكانت السلطات الإيطالية تعتقد سابقا أن تنظيم داعش يقف وراءها، غير أن عمليات البحث والتحقيق أظهرت أن النظام السوري وحزب الله من يقفان وراءها.

يشار إلى أن تقارير سابقة كانت أظهرت أن تهريب المخدرات يمثل أحد مصادر الدخل الرئيسية لتلك الميليشيات اللبنانية، المدعومة من إيران والتي تشكل أحد أقوى أذرعها في المنطقة، من أجل تمويل عملياتها في سوريا وغيرها لا سيما مع تراجع الدعم المالي الإيراني خلال السنتين الأخيرتين، حيث أفضت العقوبات الأميركية على إيران إلى محاصرتها، وتقليص مساهماتها في دعم الميليشيات في المنطقة.